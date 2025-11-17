POZZUOLI/ Sindaco e assessore allo Sport al nuovo campo della Chiesa Sant’Artema «Creare spazi di socialità sana attraverso lo sport»

POZZUOLI – «Un luogo dove infondere i sani valori dello sport attraverso i quali creare spazi di sana socialità» E’ il messaggio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che nella giornata di sabato ha partecipato all’inaugurazione del nuovo campo dedicato a San Pier Giorgio Frassati, all’interno della chiesa Sant’Artema di Monterusciello. Insieme a lui ha preso parte anche l’assessore allo Spot Salvatore Caiazzo, presenti all’evento insieme al Vescovo monsignor Carlo Villano e al padrone di casa, il parroco della chiesa Sant’Artema Don Elio. Manzoni, nel suo intervento davanti a una folla di bambini e genitori, ha voluto sottolineare il ruolo vitale che la parrocchia svolge nel territorio: «Qui c’è una parrocchia che riesce a coinvolgere i giovani, a formarli attraverso lo sport e a creare spazi di socialità sana, è un dono per tutta la città. Monterusciello ha bisogno di luoghi come questo, dove si cresce insieme e ci si sente parte di una comunità viva» ha detto il sindaco a cui ha fatto eco l’assessore Caiazzo «Questo è un bel sogno che si realizza per il quartiere, dopo tanto tempo finalmente il progetto avviato tanti anni fa è diventato realtà.»