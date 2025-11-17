Dal Monteruscello al Rione Terra: la storia calcistica puteolana di Umberto, ucciso a 23 anni

POZZUOLI – Una breve ma intensa carriera andata in scena sui campi della città di Pozzuoli, prima nel Monteruscello Calcio poi nel Rione Terra. Umberto Catanzaro, il 23enne morto nella notte in seguito a una lunga agonia dopo essere colpito dai proiettili sparati dai sicari lo scorso 15 settembre, aveva lasciato il segno.

IL RICORDO – “Lo ricordo come un ragazzo perbene, molto educato e rispettoso – racconta Luigi Testa, responsabile tecnico del Rione Terra – L’anno scorso è stato con noi diversi mesi, poi si è svincolato a gennaio a causa di una serie di malanni fisici che si portava da tempo dietro e che hanno condizionato la sua carriera. Lo avevamo portato in prima squadra su indicazione del mister Umberto Stellato. Nonostante i pochi mesi trascorsi in squadra con noi ha lasciato un bel ricordo”. Attaccante esterno, forte tecnicamente e con un sinistro come pochi, Umberto ha lasciato un ricordo tra tutti gli ex compagni di squadra e dirigenti delle squadre in cui aveva militato. «Ciao Umberto Catanzaro, che la terra ti sia lieve. La società tutta del Monteruscello Calcio si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa”. È il post pubblicato dal Monteruscello Calcio.