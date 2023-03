Trema la terra a Pozzuoli: tre forti scosse sentite in tutta la città

POZZUOLI – Tre forti scosse in poche decine di minuti stanno allarmando la popolazione a Pozzuoli. La prima si è verificata alle 14.15 ed è stata di magnitudo pari a 2.6 con epicentro in via Vecchia delle Vigne ad una profondità di 2,9 chilometri. Il fenomeno è stato avvertito praticamente in tutta la città: centro storico, via Napoli, Arco Felice, via Campana, Cigliano e perfino a Monterusciello e Licola dove hanno tremato le finestre.

TRE SCOSSE – Le altre due scosse sono state rilevate dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano alle 14.37 e alle 14.54. La prima è stata di magnitudo pari a 1.7 mentre la terza è stata di intensità a magnitudo pari a 2.1 ad una profondità di 2,6 chilometri. Al momento non si registrano danni.