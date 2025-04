Trema la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.4 con epicentro in zona Solfatara

POZZUOLI – Torna a tremare la terra a Pozzuoli. Alle 09:43 un terremoto di magnitudo 2.4 è stato avvertito dalla popolazione in gran parte del centro cittadino e nella zona alta. L’epicentro è stato localizzato in prossimità del vulcano Solfatara a una profondità di 2.6 km, precisamente in via Privata Costa di Agnano. Non si registrano particolari criticità. L’evento è stato rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano ed è stato preceduto da una serie di piccole scosse di magnitudo inferiore a 1.0.