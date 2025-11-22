Trema ancora la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 3.0

POZZUOLI – Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 3.0, è stato avvertito alle ore 18:55 a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. L’epicentro è stato localizzato in mare a Bagnoli nei pressi di Via di Pozzuoli, alla profondità di 2,38 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Segnalazioni sono arrivate anche dallo stadio Diego Armando Maradona, dove la scossa è stata avvertita dai tifosi che in questi minuti stanno raggiungendo gli spalti per la partita Napoli-Atalanta. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona della Solfatara, a via Napoli, nel centro storico di Pozzuoli. Fuorigrotta, Bagnoli, Arenella, Pianura, Soccavo, Vomero, Colli Aminei e Capodimonte.