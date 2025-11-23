CALCIO/ Puteolana sconfitta 3-1 dalla capolista Real Forio

FORIO D’ISCHIA – La Puteolana, in pieno tour de force con avversari di alta classifica, va a far visita alla capolista Forio, che vuole riprendere la corsa dopo il pareggio nell’ultimo turno. Il primo tempo è però tutt’altro che facile per i padroni di casa: una serie di fiammate granata trovano lo sfogo con il vantaggio di Capuano, riacciuffato solo nel finale di tempo dal tap-in di De Sagastizabal. Il match si decide quindi nella ripresa, mentre stava scivolando verso il risultato di parità. Il bivio arriva a 4′ dalla fine, quando Florio fa prendere una direzione diversa alla partita, arrotondata poi nel finale da Castagna. Per i flegrei è la seconda sconfitta consecutiva, arrivata però con la consapevolezza di giocarsela alla pari anche con le grandi del campionato. In attesa del ritorno dei quarti di finale di coppa a caccia della semifinale.

LA PARTITA – Un’aggressiva partenza della Puteolana, fa fioccare le occasioni granata in avvio: al 7′ e al 13′ Mancini va al tiro, una volta alto e l’altra a lato, ma al 15′, la deviazione sulla sua conclusione fa arrivare il pallone a Pissinis, che lo rimette in mezzo trovando la battuta di prima di Capuano, che batte Santaniello. Gli ospiti hanno l’occasione per mettere la partita in discesa un minuto dopo, ma Guidone sceglie l’assist per Capuano a pochi metri da Santaniello, sbagliando la misura. Nella seconda parte di tempo inizia a crescere il Real Forio, che trova l’esterno della rete con Di Lorenzo al 27′. Al 40′, gli isolani trovano invece la rete dal verso giusto, dopo la punizione di Tarascio respinta da Cabriglia e il tap-in di De Sagastizabal. Un secondo tempo più bloccato, si accende al 68′ con l’appoggio di Capuano per Mirante a rimorchio fuori area, ma la sua conclusione è di poco alta. Lo sblocco sul match arriva all’86’, quando D’Alessandro scappa a sinistra e mette in mezzo per il tocco sotto misura di Florio. Un’azione da terzino a terzino che vale il vantaggio foriano. La Puteolana prova a rimontare, ma si scopre e nel finale subisce la terza rete con il diagonale vincente di Castagna, che chiude i conti.

REAL FORIO 2014: Santaniello, Mattera, Tarascio, Velotti, Yeboah (56′ Serrano), Pistola (82′ D’Alessandro), Iaccarino (46′ Peluso), Di Lorenzo (70′ Arrulo), Florio, Di Meglio (52′ Castagna), De Sagastizabal. A disposizione: Delizia, Pelliccia, Di Costanzo, Sivero. All. Sanchez.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Avolio, Grieco, Battaglia, Gargiulo, Capuano (71′ Auriemma), Mirante, Guidone (65′ Rodriguez), Mancini (76′ Minicone), De Rosa. A disposizione: Orefice, Rasulo, Giuliani, Riccio, Palladino, Sannino. All. Correale.

MARCATORI: 15′ Capuano (P), 40′ De Sagastizabal (RF), 86′ Florio (RF), 91′ Castagna (RF).

ARBITRO: Marco Spiga di Carbonia. Assistenti: Giovanni Frisulli (Ercolano) e Dario Benvenuto (Nocera Inferiore).

NOTE: Ammoniti Iaccarino e Castagna (RF), Mancini, Cabriglia e Auriemma (RF). Corner: 2-1. Recupero: 1′ 1°T, 5′ 2°T.