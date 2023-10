Trema ancora la terra a Pozzuoli: epicentro nel Vulcano Solfatara

POZZUOLI – Nessun danno agli edifici. Ieri sera sia gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli che i volontari della Protezione Civile sono scesi in strada per effettuare una serie di verifiche in seguito alla scossa di terremoto registrata alle 23:19. L’Osservatorio Vesuviano ha rilevato, infatti, un evento sismico di magnitudo 1.7 localizzato nei pressi del vulcano Solfatara, alla profondità di 2.9 km. Il sisma è stato accompagnato da un boato avvertito dai residenti della zona alta di Pozzuoli. Intanto l’ultimo Bollettino dell’INGV riporta che nella sola settimana dal 9 al 15 ottobre, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 50 terremoti con magnitudo massima 1.9. In particolare giovedì scorso è stato registrato uno sciame sismico composto da 9 terremoti nell’area della Solfatara.