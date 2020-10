POZZUOLI – Altri tre studenti di Pozzuoli sono risultati positivi al Covid: si tratta di un alunno dell’istituto superiore Giovanni Falcone (in viale dell’Europa Unita, in località “sotto al monte”) e di due alunni che frequentano che frequentano il Plesso di Agnano-Pisciarelli dell’Ic 5 Circolo Artiaco. Salgono così a sette il numero dei contagi negli istituti scolastici della città, tutti avvenuti in questa settimana.

LEZIONI SOSPESE – Al Giovanni Falcone la dirigente scolastica Rossella Tenore ha disposto la sospensione delle ordinarie attività didattiche della sede centrale per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata. Mentre compagni di classe, docenti e il personale venuto a contatto con lo studente risultato positivo sono in isolamento domiciliare in attesa di disposizioni da parte dell’Asl. Le lezioni si svolgeranno regolarmente, invece, nei plessi di Varcaturo e Licola, mentre a Pozzuoli la ripresa è fissata per la giornata di lunedì 12 ottobre.

CLASSE IN ISOLAMENTO – Nel plesso di Agnano Pisciarelli invece la dirigente scolastica Anna Marra in accordo con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord, in attesa di dati certi dalla famiglia, e in via precauzionale, ha disposto che gli alunni delle classi interessate ed i rispettivi docenti, oggi non entreranno a scuola, mentre per le altre classi del plesso le lezioni proseguiranno regolarmente. Oltre alla sanificazione giornaliera ordinaria già operata dal personale, è stato predisposto per le ore 6 di questa mattina un intervento di igienizzazione/sanificazione dell’area interessata e di tutto l’edificio scolastico.