Tre puteolani attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

MESSINA – Tre atleti puteolani hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Si tratta di Genny Esposito, ex portiere della Puteolana di Musella e Capuano nella straordinaria stagione in cui venne sfiorata la promozione in serie C1 (eliminata ai playoff dal Catanzaro), Pasquale Marchese e Alberto Castelli. Il trio ci è riuscito nel tempo straordinario di 53 minuti su un percorso in mare, tra Messina e Reggio Calabria, della lunghezza di 5,2 chilometri. “Mi piace avere contatti quotidiani con i giovani, mi piace poter trasferire a loro i valori dello sport. Racconterò ai ragazzi in questi giorni cosa significa attraversare lo Stretto di Messina, perché è un qualcosa che aiuta a migliorare. Presto, sempre con Pasquale e Alberto, ci lanceremo in altre acque: quelle dello Stretto della Manica” ha raccontato Esposito Esposito, mental coach e presidente del Campania Puteolana.