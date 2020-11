BACOLI – Tre nuovi casi positivi e una guarigione. Quarantasei i tamponi esaminati. Questo il bilancio delle ultime 24 ore nella città di Bacoli. I tre cittadini, risultati positivi al coronavirus, sono asintomatici o paucisintomatici e resteranno in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi a Bacoli sono 94. Di questi, 91 si trovano a casa e 3 ricoverati in ospedale. Nessuno è in terapia intensiva. «Esorto tutti a rispettare le regole. La mascherina è essenziale sempre. Dobbiamo farcela», è l’appello del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

IN CAMPANIA – Percentuale record in Campania: arriva al 21,5 per cento il rapporto tamponi-positivi. Registrati nelle ultime 24 ore altri 2.971 casi, di cui 101 sintomatici. Alto il numero dei guariti: 998. Cresce, intanto, la pressione sul sistema ospedaliero regionale. Sono 227 i posti letto occupati in terapia intensiva Covid su 243 disponibili. I letti di degenza occupati sono 1.497 su 1.940 posti attivabili.