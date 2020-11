POZZUOLI – Sono 23 i nuovi contagi registrati a Pozzuoli nell’ultimo giorno. Un numero che fa segnare un calo rispetto ai recenti dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord. Ad oggi i contagiati in città sono 650, di cui 8 sono ricoverati in ospedale e 642 in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi tali da non richiederne l’ospedalizzazione. Dal 1 marzo scorso i casi totali a Pozzuoli sono stati 880.