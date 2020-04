QUARTO – E’ salito di diverse unità il bilancio dei contagiati dal coronavirus nelle ultime 48 ore. Stando agli ultimi dati, Quarto fa registrare al momento 21 persone con Covid-19. Di queste, 17 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 4 sono in ospedale. Si attende con fiducia l’esito degli ultimi tamponi che potrebbe far accendere una spia nella casella dei guariti definitivamente.

GLI ALTRI COMUNI – A Bacoli il numero totale dei contagiati è fermo a 8, compreso una persona che purtroppo è deceduta. Di queste 4 sono a casa e 3 in ospedale. Infine, Monte di Procida dove c’è un caso.