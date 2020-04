QUARTO – Nella giornata di oggi sono stati analizzati 13 tamponi relativi al Comune di Quarto. Di questi: 10 sono risultati negativi e 3 positivi. Uno di questi ultimi è collegato al link epidemiologico dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie mentre gli altri (come la maggior parte degli altri casi positivi) sono circoscritti a determinati nuclei familiari che sono continuamente in contatto con l’Asl che monitora le loro condizioni di salute. In totale il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è salito a 36, di questi 24 sono in isolamento domiciliare, 1 è ricoverato in ospedale, 8 sono i guariti e 3 i decessi.