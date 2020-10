QUARTO – Tre nuovi casi di coronavirus a Quarto: sono tutti in isolamento domiciliare. Nelle ultime ore si sta procedendo alla ricostruzione del link di contatti. «Purtroppo, come sapete e come potete verificare dal bollettino della Regione Campania, la situazione è seria nella nostra regione così come nel resto d’Italia – dichiara il sindaco Antonio Sabino – Non sono più ammessi errori, superficialità, scuse di qualsiasi tipo. Bisogna rispettare le regole: indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Dobbiamo essere prudenti e responsabili». Attualmente nella città di Quarto sono 38 i cittadini positivi: 37 in isolamento domiciliare e uno ospedalizzato.

BOOM DI CONTAGI IN CAMPANIA – Boom di contagi in Campania: in 24 ore 544 positivi su 7.504 tamponi. Registrato pure un un decesso. Sono i dati del bollettino di ieri dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.