POZZUOLI – Tre nuovi casi di Coronavirus a Pozzuoli. L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati relativi ai tamponi effettuati oggi in Campania e tra questi ci sono tre puteolani che sono in isolamento domiciliare. I nuovi contagiati sono il riscontro di tamponi eseguiti nei giorni scorsi, il cui risultato è stato reso noto solo oggi a causa dei ritardi sia nell’effettuare i test che nei tempi lunghi impiegati per analizzarli.



IL BILANCIO – A Pozzuoli, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, sono stati effettuati 240 tamponi. E 42 sono i pazienti in totale che hanno contratto il Covid. Di questi 32 sono attualmente contagiati (2 ospedalizzati e 30 in isolamento domiciliare), 1 guarito clinicamente, 3 persone guarite definitivamente e 6 decessi.