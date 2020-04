QUARTO – Sale a 17 il numero di persone contagiate dal coronavirus. L’ultimo screening, che ha visto all’esame 13 tamponi, ha dato come esito 2 di questi come positivi. Dunque, sale a 17 il numero totale di cittadini quartesi che hanno contratto il covid-19. Questo il bilancio attuale: 12 persone sono attualmente in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in ospedale. Non si registrano decessi, né ancora guariti.