Tre giovani di Pozzuoli varcano i cancelli di due prestigiose scuole militari

POZZUOLI – Cresce l’interesse per le scuole militari. Tre giovanissimi studenti puteolani varcano le soglie di due prestigiosi Istituti di formazione a carattere militare: sono la Scuola Militare “Teulié”, istituto di formazione dell’Esercito Italiano che ha sede a Milano e la Scuola Navale Militare “F. Morosini istituto di formazione della Marina Militare Italiana che ha sede a Venezia. All’esito di un estenuante concorso pubblico per esami a carattere nazionale, dopo aver superato tutte le varie fasi concorsuali, tre giovani eccellenze puteolane, grazie alla loro alta dedizione allo studio, allo spiccato profilo sportivo ed alla predisposizione alla forma e disciplina militare, sono stati dichiarati vincitori, guadagnando meritatamente l’ammissione ai prestigiosissimi Istituti di formazione a carattere Militare. Stiamo parlando di Dalila Fanale, ammessa alla frequenza del III, IV e V anno di Liceo Scientifico presso la Scuola Militare “Teulié” di Milano, Christian Pignatelli e Alessandro D’Isanto, ammessi entrambi alla frequenza del III, IV e V anno di Liceo Scientifico presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia. Una dura sfida per questi tre giovani ragazzi che all’età di 15/16 anni, hanno scelto di allontanarsi dalle proprie famiglie e dalla loro amata Pozzuoli, per intraprendere un percorso formativo di altissimo spessore, che, oltre ad accrescere il profilo didattico, curerà il profilo sportivo/agonistico, fornendo allo stesso tempo una preparazione militare di tipo accademica, fondando le sue basi sul rispetto delle regole, la lealtà, lo spirito di corpo, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio. Un percorso tanto ambizioso quanto impegnativo.