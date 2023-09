POZZUOLI/ Controlli della Capitaneria nella Darsena: diffidate trenta imbarcazioni

POZZUOLI – Nella mattinata odierna, a seguito di un’attenta attività di indagine, il personale della Guardia Costiera di Pozzuoli, nell’ambito della vigilanza sulle attività nel porto di Pozzuoli, ha provveduto a diffidare circa trenta unità da diporto, ormeggiate negli ormeggi destinati al ceto peschereccio. L’autorità marittima, mediante l’apposizione di appositi cartelli monitori, ha evidenziato come i natanti e le imbarcazioni che non ottempereranno alla diffida di sgombero, saranno sottoposte al provvedimento di sequestro amministrativo e alla successiva confisca, con sanzione ai danni del proprietario trasgressore. Le operazioni di rimozione avranno luogo il prossimo giovedì 14 settembre alle 8, termine ultimo per le unità illecitamente ormeggiate presso la Darsena per poter essere rimosse senza eventuali azioni sanzionatorie e di confisca. Durante lo svolgimento delle suddette attività, sono state inoltre sottoposte a sequestro amministrativo 52 nasse, illecitamente detenute a bordo di un natante da diporto, in quanto attrezzi non consentiti per la pesca sportiva.