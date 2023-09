CALCIO/ Gennaro Monaco è il nuovo allenatore del Rione Terra Sibilla

POZZUOLI – «La società annuncia il ritorno in panchina di Monaco, che aveva posto le basi per il salto di categoria durante la stagione 2021/22, quando sfiorò la promozione in Eccellenza, arrendendosi solo nel quarto turno dei playoff. Restando sempre molto legato alla famiglia Di Bonito, il tecnico si è distinto anche per la prestigiosa salvezza nella scorsa stagione di Eccellenza alla guida del Givova Capri Anacapri. Ora, il ritorno a casa, spinto dalla serietà del progetto e dalla fame di nuove imprese.» Con questa nota il Rione Terra calcio Sibilla ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore Gennaro Monaco che subentra a Ivan Faustino.