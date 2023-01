Trasporto su ferro, Gesfor e For.fer insieme: al via il primo corso per macchinista

POZZUOLI – Il Centro di formazione Ferroviaria FOR.FER e l’Agenzia per il Lavoro GESFOR hanno siglato un Protocollo d’Intesa volto a creare una fattiva sinergia per offrire agli utenti ed alle imprese del territorio campano esclusivi servizi formativi dedicati al mondo del trasporto su ferro. L’accordo avvia una collaborazione in tema di promozione, orientamento e placement dei cataloghi formativi organizzati da FOR.FER puntando a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ovvero inserendo nel mercato del lavoro nuove professionalità per la gestione del trasporto ferroviario, modale e combinato.

IL PRIMO CORSO – GESFOR e FOR.FER inaugurano la loro nuova collaborazione con la realizzazione del primo corso di For.Fer a Napoli per Macchinista – Agente di Condotta in partenza il 20 febbraio 2023. Questa figura è essenziale per il mondo ferroviario e rappresenta uno sbocco sicuro per chi vuole entrare rapidamente nel mondo del lavoro. È infatti ricercata non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa perché solo l’8% di questi ha meno di 30 anni e la maggior parte è over 50. La richiesta di nuove risorse quindi è sempre costante e lo dimostra il fatto che il 98% dei ragazzi che seguono i corsi professionalizzanti di For.Fer. trova lavoro nell’arco di 6 mesi.

L’IMPEGNO – I corsi di FOR.FER sono tenuti da Istruttori riconosciuti dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e da docenti provenienti sia dal mondo universitario che dalle imprese ferroviarie. La comprovata esperienza e professionalità, associata alla loro passione, assicurano una formazione di indiscutibile qualità. A questo si unisce la pluriennale esperienza di GESFOR nel promuovere l’incontro tra domanda e offerta oltre che nel gestire le molteplici esigenze del mercato del lavoro per supportare gli iscritti in un percorso che non si esaurirà con la formazione, ma continuerà con orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro. Una sinergia unica che mette a disposizione di chi cerca nuove prospettive professionali la possibilità di essere seguito a 360° in tutte le fasi del suo percorso.