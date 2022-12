«Trasporti disastrosi, il treno non ha proseguito la corsa e sono tornato a piedi a Pozzuoli»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, volevo segnalare l’interruzione di servizio e i ritardi cospicui dei treni FS sulla tratta Napoli Garibaldi – Pozzuoli. La mia odissea è iniziata ieri sera alle 21 (mercoledì 13 ndr): il treno, già arrivato con oltre con 40 minuti di ritardo a piazza Garibaldi, ha impiegato oltre un’ora per raggiungere Campi Flegrei per poi lasciare “a piedi” tutti coloro che avrebbero dovuto, da titolo di viaggio, proseguire per Pozzuoli. Ritardi e disservizi sono diventati la norma e noi pendolari siamo letteralmente “bullizzati” dalla loro incompetenza e strafottenza, ieri siamo stati abbandonati nel nulla a Campi Flegrei. Tra noi anche un gruppo di turisti del nord Italia, i quali senza aver ricevuto alcuna spiegazione, sono stati scaricati là senza sapere nemmeno dove si trovassero. Mi sono vergognato di essere napoletano. Da Campi Flegrei, per concludere, sono tornato a Pozzuoli a piedi. Non se ne può più e non si parla mai abbastanza di quanto i trasporti siano tragici nella nostra città, la gente è rassegnata». Antonio D.F.