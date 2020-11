POZZUOLI – Transenne, nastri e uomini della protezione civile per impedire l’accesso al lungomare Sandro Pertini di via Napoli, da questa mattina chiuso al pubblico per l’emergenza Covid. La passeggiata è stata interdetta al pubblico fino al 16 novembre insieme alla Darsena, al Lago d’Averno e ai parchi. La foto è stata realizzata dal fotografo Enzo Buono.