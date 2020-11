BACOLI – Con l’ordinanza numero 111 il sindaco di Bacoli ha interdetto l’accesso alle piste ciclabili, a tutte le spiagge del territorio comunale, ai pontili, alle piazze e parchi comunali, alla Casina Vanvitelliana, al Parco Vanvitelliano del Fusaro, al Colombario ed alla biblioteca comunale. Chiuso anche il mercato rionale in programma per la giornata di sabato 7 novembre. La decisione rientra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. L’acceso ai luoghi è vietato per le giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre.