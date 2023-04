Tragedia a Quarto: 79enne muore in uno scontro auto-camion – LE FOTO

QUARTO – Tragedia questa mattina a Quarto dove un uomo di 79 anni, Natale Fruttaldo, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Crocillo. La vittima era alla guida della sua fiat Panda quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un camion guidato da un 41enne. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti carabinieri, agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.

SALMA SEQUESTRATA – La salma del 79enne è stata sequestrata dal pm di turno che ha disposto l’autopsia per accertare le esatte cause che hanno portato al decesso. Illeso il conducente del camion che sarà sottoposto ai test tossicologici.