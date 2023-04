CALCIO/ Il Rione Terra conquista i play-off per il secondo anno consecutivo: parte l’assalto all’Eccellenza

PUGLIANELLO – Quinta vittoria consecutiva per il Rione Terra Calcio Sibilla, che sbanca il “S. Giacomo” di Puglianello in rimonta 1-3 e stacca il biglietto per i playoff, battendo il proprio record in Promozione con i 57 punti attuali, migliorabile nell’ultima giornata. Agli spareggi post campionato sarà poi sfida con la Sessana, vittoriosa in casa con la Puteolana e concretizzando così l’ipotesi dei playoff. Da valutare poi quale sarà la squadra ospitante in base al piazzamento finale: terzo o quarto posto tra le due squadre separate attualmente da 2 punti, in attesa dell’ultimo turno con la Neapolis. Decidono nella giornata odierna le reti di Vallefuoco, Lucignano e Scherillo.

LA PARTITA – Mister Ivan Faustino deve rinunciare al capocannoniere della squadra Migliaccio per un problema fisico e a Cirino e Sardo per influenza, dovendo ridisegnare così il proprio centrocampo. Il match è bloccato per i primi 20′ di gioco, fino alla punizione laterale battuta da Vallefuoco impattata di testa da Romano, che manda di poco alto. Sul ribaltamento di fronte arriva invece il vantaggio del Puglianello con D’Andrea, che scappa a sinistra e anticipa di punta Navarra in uscita: la palla finisce in rete nonostante il tentativo disperato in scivolata di capitan Romano, la cui deviazione non cambia l’esito del tiro. Il Rione Terra Sibilla è però una squadra che ha preso anche l’abitudine a reagire ai momenti di difficoltà, e al 33′ Mennella si incunea nella retroguardia avversaria e scarica su Scherillo che viene atterrato al limite dell’area. Della punizione si incarica Vallefuoco che lascia di stucco Colella per la rete che vale il pareggio. Al 40′ Mari va in pressing su Fischetti in area di rigore e sporca il suo tentativo di passaggio, favorendo così l’intervento di Lucignano, che conferma il suo ottimo momento di forma e tira a giro sul palo lontano, segnando lo splendido gol che completa la rimonta. Nella ripresa Mari prova subito a replicare il pressing vincente di poco prima, fiondandosi su un pallone non controllato bene dal centrale di difesa e calciando immediatamente a centimetri dal palo alla sinistra di Colella. La gara. prende poi una piega decisamente più caotica quando ai sanniti iniziano a saltare i nervi per l’arbitraggio con poche interruzioni. Al 68′ Iannotta viene mandato anticipatamente sotto la doccia per qualche parola di troppo al direttore di gara, mentre all’82’ è Gioventù a raggiungerlo per un intervento in ritardo su Lucignano lanciato a rete, che gli costa il doppio giallo. Con i padroni di casa in nove uomini, i flegrei preferiscono quindi evitare brutte sorprese e chiudono il match a un minuto dalla fine col gran tiro di Improta da fuori area che si stampa sulla traversa e il conseguente tap-in vincente di Scherillo, che è pronto a ribadire in rete il gol dell’1-3 finale.

POLISPORTIVA PUGLIANELLO: Colella, Gioventù, Iannotta, Masturzo, Fischetti (84′ Santoro), Mazzariello (84′ Sannazzaro), Fasulo (75′ Piccirillo), Dragone, D’Andrea (87′ Amanteo), Martiniello, Monaco Di Monaco (68′ Falanga).

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Lanuto (89′ Aldorisio), Iervolino, Romano, De Vito, Vallefuoco (75′ Improta), Granata (70′ Gallo), Mennella, Scherillo, Lucignano (89′ Del Giudice), Mari (86′ Campolo).

MARCATORI: 21′ D’Andrea, 33′ Vallefuoco, 40′ Lucignano, 89′ Lucignano.

ARBITRO: Francesco Fermo (Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Salvatore Avallone (Ercolano) e Luigi Minocchi (Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Masturzo, Mazzariello, Gioventù, Fischetti (PP), Granata, Vallefuoco (RTS). Espulsi Iannotta al 68′ per frasi irriguardose e Gioventù all’89’ per doppia ammonizione. Recupero 1′ 1°T, 3′ 2°T