Tragedia a Quarto: 54enne muore folgorato nel giardino di una villa

QUARTO – Tragedia questa mattina a Quarto dove un operaio è morto folgorato all’interno di un giardino privato. Si tratta di Salvatore Russo, 54 anni, di San Vitaliano. La vittima stava eseguendo dei lavori di giardinaggio all’interno di una villa – in via Casalanno – quando avrebbe calpestato un cavo dell’elettricità. Inutili sono stati i tentati di rianimazione prestati dal personale del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica. Le indagini sono condotte dai carabinieri della tenenza di Quarto. Sul posto sono intervenuti anche i militari del NIL (Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro) e l’ASL Napoli 2 Nord per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. Secondo quanto ricostruito l’uomo dopo essersi bagnato forse con una pompa – probabilmente per trovare refrigerio a causa del gran caldo – avrebbe poi calpestato il cavo scoperto.