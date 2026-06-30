«I soliti Totori» a Bagnoli serata Winefood tra vino e taralli

BAGNOLI – Una serata Winefood, che vedrà il mastro fornaio Egidio Salvatore presentare una linea di taralli ricca di sapori di mare (alla crema di scampi, pescatrice, coccio e astice) mentre il sommelier e proprietario, o meglio l’oste, così come ama definirsi, Salvatore Esposito proporrà un abbinamento di vini per ogni gusto. Vino che verrà servito esclusivamente da bottiglie magnum “perché pensiamo sia il formato migliore per la conservazione delle bollicine” spiegano gli organizzatori. L’evento avrà, oltretutto, lo scopo di smentire il mito dell’accoppiata birra-tarallo attraverso uno dei più vecchi proverbi napoletani che recita: “…va a finire a tarallucci e vino…”. I due Totori rappresentano rispettivamente, con le loro attività, un punto di riferimento a Napoli con il “Tarallificio Filippone”, ormai diventato tappa fissa per i turisti, e con Vineapolis, che nei suoi trent’anni di storia si è fatta apprezzare per capacità e conoscenza nel settore. L’evento con i “soliti Totori” è in programma per sabato 4 luglio alle ore 19 presso Vineapolis in via Campi Flegrei 22/A.