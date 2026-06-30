La Puteolana 1909 si laurea campione regionale con l’under 16

POZZUOLI – La storica Puteolana 1909 del presidente Gennaro Fiore ha conquistato il titolo regionale con la squadra under 16. Un prestigioso successo che è arrivato nella finale vinta contro l’Albanova. Dopo l’iniziale svantaggio, i flegrei hanno risposto con Mele che dopo essersi incuneato tra due avversari in area di rigore ha battuto di piatto destro il portiere sul secondo palo. Nel secondo tempo di una partita bellissima è stato Iannicelli, con un chirurgico diagonale di sinistro, porta in vantaggio la 909. Fino al timbro finale che arriva a 5 minuti dal termine ancora con Mele che con un tiro a giro la mette nell’incrocio chiudendo cosi il discorso mandando in visibilio la Puteolana 1909 e i suoi tifosi.