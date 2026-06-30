Cena di sushi da Takara a Quarto: madre, padre e figlio scappano senza pagare

QUARTO – Hanno mangiato sushi con formula “all you can eat” e poi sono andati via senza pagare. E’ successo a Quarto, al ristorante giapponese “Takara Sushi”. L’episodio è stato portato alla luce dal titolare del locale che ha deciso di pubblicare sui social i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza insieme a un messaggio diretto alla famigliola «Prima della querela, invitiamo al saldo e concludere con serenità quanto accaduto» si legge nel post pubblicato su Facebook aggiungendo che «Le distrazioni sono perdonabili». Il locale ha poi voluto ricordare anche le conseguenze legali del comportamento «Non pagare anche poche decine di euro è un reato punito con multa fino a 516 euro e reclusione fino a due anni».