Tragedia a Quarto: 48enne travolto e ucciso mentre attraversa le strisce pedonali

QUARTO – Tragedia questa mattina a Quarto dove Alessandro Sulmonte, 48enne del posto, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Dante Alighieri. I fatti sono avvenuti intorno alle 6. Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida di una Renault Clio, avrebbe investito e ucciso un 48enne del posto. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e successivamente i colleghi della tenenza di Quarto.

OMICIDIO STRADALE – Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 dell’ambulanza “Inda”. La vittima è morta sul colpo, subito dopo l’impatto. La salma è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno ed è stata trasferita presso il centro di medicina legale del “II Policlinico” di Napoli per il successivo esame autoptico. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica. L’automobilista è stato sottoposto ad esami tossicologici e al momento è indagato per omicidio stradale.