Ruba sigarette e soldi all’interno di un bar a Ischia: 69enne di Pozzuoli arrestato dai carabinieri

ISCHIA/POZZUOLI – I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Ischia hanno arrestato per furto aggravato Valentino Lubrano, 69enne puteolano, già noto alle forze dell’ordine. E’ da poco passata la mezzanotte nella zona porto di Ischia, quando l’uomo tenta di forzare la porta di ingresso di un pub. Il tentativo non va a buon fine e lui decide di cambiare obiettivo, spostandosi 400 metri più in là.

IL FURTO E L’ARRESTO – Con un coltello di 20 centimetri il 69enne forza la porta di ingresso di un bar in via Iasolino: 25 stecche di sigarette dal valore di 1.500 euro e circa 200 euro in contanti, il bottino. I militari vedono tutto e decidono di fermarlo. Quando lo perquisiscono trovano la refurtiva e il coltello. Sigarette e denaro sono stati restituiti al proprietario del bar, la lama è stata sequestrata. Lubrano è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.