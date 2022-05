POZZUOLI – Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove, poco dopo le 9, un 68enne ha perso la vita in un incidente frontale andato in scena in via Provinciale Lucrino-Averno, lungo la strada parallela al canale che dalla rotonda di Lucrino (ribattezzata Cavani) conduce al Lago d’Averno. La vittima, Andrea Fuso, puteolano, era alla guida della sua Renault Kangoo quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Citroen C4 guidata da un 40enne. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

LE INDAGINI – Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli -coordinati dal comandante Silvia Mignone- che hanno avviato indagini sull’accaduto. Il 40enne è accusato di omicidio stradale. La salma del 68enne è stata invece sequestrata dal pubblico ministero di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia che servirà a chiarire le esatte cause del decesso.