POZZUOLI – Si è impiccato con una corda a un’impalcatura del cantiere del Rione Terra. Il suo corpo, privo di vita, è stato trovato alle 7:30 in via Cavour, a Pozzuoli. Un 61enne di Napoli si è tolto la vita questa mattina. La scoperta è stata fatta da un passante che ha allertato immediatamente i carabinieri. Sul posto sia i militari dell’Arma che il personale del 118; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Resta ora da capire il motivo. Al momento non sono stati trovati biglietti o scritti che spieghino la ragione del gesto. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi momenti di vita del 61enne e nelle prossime ore sentiranno anche i familiari.

1 di 2