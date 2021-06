LICOLA – Tragedia nella notte in via Madonna del Pantano a Licola dove in seguito a un incidente stradale un uomo ha perso la vita mentre un altro, che era con lui, è ricoverato in gravi condizioni. Sulla tragedia, avvenuta intorno alle 3, indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo. Stando alle prime ricostruzioni i due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, la loro auto è finita fuori strada dando vita a una carambola mortale. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude l’alta velocità o una distrazione risultata fatale. Per il conducente, Carlo Postiglione, 43 anni di Licola Mare, non c’è stato nulla da fare. La Completamente distrutta l’auto dalla quale è stato estratto un secondo uomo, soccorso dai sanitari del 118 in condizioni disperate e condotto in ospedale.