BACOLI – Una violenta rissa è andata in scena nella serata di ieri in località Miliscola, a Bacoli. Nel video che vi proponiamo si vedono numerosi giovani colpirsi in strada con calci, schiaffi e utilizzando caschi e tirapugni. Le violenze, che hanno coinvolto una trentina di giovanissimo, sono andate avanti per diversi minuti davanti agli occhi spaventati dei passanti e degli automobilisti bloccati nel traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bacoli. Il bilancio della rissa conta un ferito: si tratta di un 22enne che è stato condotto presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei protagonisti delle violenze.