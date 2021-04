BACOLI – Un 27enne è morto poco fa in un incidente stradale avvenuto in via Cuma a Bacoli. Il giovane era in sella alla sua moto quando per motivi ancora in fase di accertamento si è schiantato contro un’auto. Fatale è stato il colpo. Sul posto ci sono gli agenti della polizia municipale di Bacoli e i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente. La salma del 27enne con ogni probabilità sarà sequestrata dal pm di turno per l’autopsia. Fermato il conducente dell’auto che sarà sottoposto agli esami tossicologici. (Seguiranno aggiornamenti)