POZZUOLI – Musica, ritmo, antiche melodie, ma anche gag e divertimento: ecco cosa ha riservato l’amministrazione comunale di Pozzuoli a quanti rimarranno quest’estate in città e vorranno trascorrere qualche ora spensierata all’aperto dopo la triste esperienza vissuta con l’emergenza covid. “La rassegna estiva puteolana è racchiusa sotto un hashtag molto esplicativo che è anche un’espressione di identità: #Pozzuoliècasamia – ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania De Fraia, nel corso della conferenza stampa – E per la nostra comunità, che in questi mesi ha avvertito molto il suo senso di appartenenza, abbiamo pensato ad una rassegna di eventi che in qualche modo alimentasse il legame con questa terra e allietasse i nostri cittadini. “Abbiamo previsto un costo simbolico di 2,50 euro a persona per gestire meglio gli ingressi e garantirci che le prenotazioni non vadano disperse visto che per le misure anticovid i posti disponibili sono solo 200.”

IL PROGRAMMA – Sul palco allestito al Rione Terra, dove dal 15 luglio è partito il cinema all’aperto, si alterneranno per tutta l’estate artisti che hanno fatto della napoletanità, della tradizione o dei ritmi popolari, il loro marchio identificativo: da Monica Sarnelli (1 agosto) ad Eugenio Bennato (14 agosto), dal gruppo musicale di genere folk “La maschera” (9 agosto) alla canzone napoletana di Mario Castiglia (5 settembre). E poi ancora, sul finire del mese di agosto vedremo esibirsi Gianni Lanni con il Trio Scugnizzi (28) e la band di musica classica “Acustico napoletano” (31). Si parte giovedì 23 luglio con lo spettacolo “That’s Napoli Live Show” di Carlo Morelli, una sorta di musical che accosta la canzone napoletana classica con le sonorità del linguaggio pop-dance. Si chiude il 12 settembre con il concerto della celebre Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21 e per accedervi sarà rigorosamente necessaria la prenotazione (questo il link: https://arenaputeolana.18tickets.it/). Al Rione Terra ci sarà spazio anche per il teatro con Massimiliano Gallo, attore napoletano e protagonista in diversi film e fiction (23 agosto) e con due giornate dedicate alla comicità, il 28 e il 29 luglio, grazie al progetto “Pozzuoli Verba Ridens”, comic festival già programmato per lo scorso fine febbraio e annullato per l’emergenza coronavirus, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Giobbe Covatta e Massimo Andrei. In questo caso saranno due gli spettacoli previsti in ognuno dei due giorni, alle ore 18:30 e alle ore 21:15, e l’ingresso sarà gratuito, ma sempre attraverso prenotazione obbligatoria (ecco il link: www.scabec.it/verbaridens – info: 3756285194). Intanto continuano, oltre agli spettacoli cinematografici, anche i walking tour urbani: ogni fine settimana ci saranno visite gratuite e guidate ai luoghi più interessanti e meno conosciuti della città, della durata di 3 ore circa e con partenza alle 17:30 da piazza del Ricordo. Per info e prenotazioni: +39 3791409008. Tutti gli eventi sono stati organizzati grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli che ha finanziato il progetto realizzato dall’amministrazione comunale di Pozzuoli e denominato “Phlegreando”.