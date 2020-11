POZZUOLI – Centosettantaquattro inserzioni pubblicitarie offerte gratuitamente ai titolari di attività commerciali dei Campi Flegrei. E’ questo il bilancio della prima edizione di #iospendoflegreo, iniziativa messa in campo da Cronaca Flegrea per sostenere il commercio locale. Attraverso le proprie pagine, infatti, il giornale ha promosso l’operato di piccoli e grandi imprenditori colpiti dalla crisi economica causata dal Covid e dalle conseguenze del lockdown. Tutti hanno potuto così inviare e vedere pubblicate notizie, immagini, spot e offerte delle proprie attività. «Oltre a una quotidiana funzione informativa Cronaca Flegrea, in qualità di giornale del territorio, ha deciso di dare un contributo sociale mettendo in campo la seconda edizione dell’iniziativa #iospendoflegreo. L’obiettivo, in questo secondo momento di crisi, è dare un sostegno pubblicitario alle attività commerciali del nostro territorio regalando visibilità attraverso le nostre pagine e i nostri canali» spiega l’editore Sergio Di Bonito.

COME PARTECIPARE – Da domani, fino al 31 dicembre 2020, Cronaca Flegrea metterà a disposizione articoli sponsorizzati e promozionali per tutte le attività commerciali di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Licola di Giugliano. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] Nel testo dovrà essere riportata una sintetica descrizione dell’attività o dell’offerta da promuovere e aggiungere in allegato almeno una foto del locale. Non saranno accettati messaggi WhatsApp e Messenger.