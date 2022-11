BACOLI – Con questa sesta annualità nuovamente in presenza torna, a Bacoli, il Convegno della Rete Nazionale dei Licei Economico Sociali che dal 2017 si tiene nelle città designate dal Consiglio dei Ministri ‘Capitale Italiana della Cultura’, organizzato dal liceo delle Scienze umane opzione Economico – Sociale Lucio Anneo Seneca. L’appuntamento è per le giornate del 17 e 18 novembre presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. L’edizione 2022 ha una sua particolarità: per motivi di carattere tecnico non sarebbe stato possibile incontrarsi a Procida, e quindi si terrà a Bacoli, su questa porzione di costa contigua all’isola, che rappresenta la sede ideale per continuare a lanciare riflessioni e raccogliere idee e progetti per un Liceo che continui a rendere i suoi studenti protagonisti del proprio futuro. La Rete Les nazionale si confronta con il mondo della scuola, dell’università, della ricerca sul tema delle “Dimensioni della cittadinanza globale e l’insegnamento dell’educazione civica”.