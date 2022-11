Crisi politica a Quarto, il consigliere Di Criscio: «Un fulmine a ciel sereno»

QUARTO – «Un fulmine a ciel sereno». È il commento ‘a caldo’ del consigliere di opposizione Gabriele Di Criscio sul terremoto politico in atto a Quarto nelle ultime giornate. Il sindaco Antonio Sabino ha convocato, infatti, la scorsa settimana i consiglieri comunali di maggioranza e ha comunicato loro la decisione di revocare con effetto immediato tutte le deleghe agli assessori. Ha poi richiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario dove ha illustrato le linee programmatiche presenti e future per la città che guida da quattro anni e mezzo. «Non abbiamo ricevuto spiegazioni nel corso del Consiglio Comunale. Il sindaco avrebbe dovuto fare i nomi degli assessori non idonei alle cariche e invece ha solo illustrato le linee programmatiche – dice il consigliere di ‘Insieme per Quarto’ – Quello che per noi conta è ora l’approvazione del PUC che possa garantire sviluppo alla città e dare nuove prospettive ai giovani. Mi auguro che per la futura giunta la scelta del sindaco possa ricadere su persone più qualificate». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Rosa Capuozzo: «Alla vigilia dell’approvazione del PUC, e di altre scadenze altrettanto importanti, il primo cittadino si permette il lusso di non chiarire, di non rispondere».