POZZUOLI – Un campione di 205 cittadini di Pozzuoli parteciperà all’indagine nazionale promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istat e volta a verificare la siero-prevalenza della popolazione, ovvero se e quante persone sono entrate in contatto con il coronavirus e in che stato si trova la reale circolazione dell’infezione virale. I test sierologici, compiuti attraverso un prelievo venoso, saranno effettuati dalla Croce Rossa Italiana, che contatterà individualmente e telefonicamente i cittadini selezionati dall’Istat, illustrando le finalità del progetto e verificando la singola disponibilità. A Pozzuoli i prelievi saranno fatti il 30 e il 31 maggio presso la sede della CRI al Rione Toiano. Il protocollo operativo prevede che gli operatori della Croce Rossa Italiana fisseranno un appuntamento con la persona selezionata e nel caso ci sia una impossibilità a raggiungere la sede, concorderanno il prelievo presso il domicilio dell’interessato. Il Ministero della Salute ha sottolineato che tutti i dati personali saranno trattati elettronicamente con criteri che ne assicurino la riservatezza, la protezione e la sicurezza.