Terremoto: a Pozzuoli sgomberati 46 edifici, 80 sfollati al Pala Trincone

POZZUOLI – Sono finora 46 gli edifici che sono stati sgomberati a Pozzuoli in seguito ai sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco insieme ai tecnici della Protezione Civile. La maggior parte di questi si trova tra la Solfatara e il centro storico, nelle zone storicamente più colpite dal bradisismo. Sono invece dieci finora le ordinanze di sgombero emesse dal comune di Pozzuoli in seguito alle relazioni ricevute dopo i sopralluoghi. Su 1.216 sopralluoghi richiesti, invece, 388 sono stati effettuati.

PALA TRINCONE – Per gli sfollati che non hanno possibilità di ricevere ospitalità presso le abitazioni di parenti o amici, o che non hanno la possibilità di pernottare presso hotel ed alberghi, il comune di Pozzuoli ha messo a disposizione 280 posti letto presso il Pala Trincone di Monterusciello dove sarà possibile anche ricevere pasti. Finora i posti occupati nella struttura polisportiva sono 80.