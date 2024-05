I LETTORI SEGNALANO/ «Fate rallentare i mezzi pesanti che qui trema tutto»

POZZUOLI – «Invio la presente nella speranza di ottenere visibilità per un problema che sembra una stupidaggine, ma che in questi giorni di terremoti potrebbe aiutare in modo esponenziale la tranquillità di vari cittadini di Monterusciello. In Via G. Pagano, altezza civico 58, la strada è molto vicina ai palazzi ed al passaggio di mezzi pesanti, soprattutto autobus di linea che passano in velocità, trema tutto il palazzo di 6 piani ed ogni volta scatta la paura che sia l’ennesima scossa. Ho scritto varie PEC al comune, anche tramite l.Amm.re del parco Verbena in questione e sono riuscito ad avere solo un numero di protocollo 0090524 del 23 ottobre. 2023. Considerando la situazione, il pericolo per gli accessi condominiali e della vicina scuola auspico un qualche veloce intervento come da foto soprattutto per la serenità mentale legato alle continue vibrazioni dannose in questo momento di forti tensioni». (Adriano S.)