POZZUOLI – ‘terrArdente’ è il nome dato al Marchio di Qualità dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, uno strumento di identificazione assegnato a operatori del settore agroalimentare, turistico/recettivo e artigianato, impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità, al fine di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto dall’interno del territorio del Parco, la qualità delle lavorazioni e dell’offerta turistica e culturale, un’accoglienza all’insegna del rispetto per l’ambiente, oltre che la cortesia e il rispetto delle tradizioni locali. «Abbiamo predisposto un nostro Marchio di Qualità – spiega Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei – per far convergere verso un’unica direzione comune tutti i produttori ed erogatori di servizi locali attraverso criteri di qualità condivisi e controllati alla fonte; migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle risorse del territorio; offrire una maggior visibilità alle produzioni attraverso una comunicazione uniforme; dare garanzie ai consumatori e ai fruitori dei servizi favorendo l’accesso a prodotti di origine controllata e realizzati a basso impatto ambientale». In tal modo le imprese aderenti contribuiscono a costituire un fronte unico di valorizzazione dell’area flegrea basato sull’identità del territorio e sulla salvaguardia dell’ambiente, regalando un valore aggiunto ai visitatori dei Campi Flegrei.

LA PRESENTAZIONE – «Possono ottenere il marchio ‘terrArdente’ – sottolinea Massimo D’Antonio, Resp. Amm.vo dell’Ente Parco nonché presidente di commissione di valutazione, – gli operatori locali che, previa verifica dei requisiti richiesti, appartengono a tre distinte categorie: settore agro-alimentare, settore artigianale e settore turistico/ricettivo, quest’ultimo inteso anche come ambito di promozione di attività culturali e di interventi per la tutela del territorio. Tali operatori devono svolgere l’attività all’interno dell’Area Parco». I prodotti o i servizi che possono fregiarsi del Marchio di Qualità ‘terrArdente’ offrono al consumatore e/o al produttore il vantaggio di una garanzia di controllo e qualità. Il Marchio di Qualità ‘terrArdente’ sarà presentato giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 17 presso Villa di Livia (via Campi Flegrei 19/a Pozzuoli). Intervengono: Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Francesco Maisto, presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei; Massimo D’Antonio, Responsabile Amm.vo Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei; Rosario Mattera, Referente del Parco e Presidente di Malazè. Conclude: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Modera: Francesco Bellofatto, giornalista. Nel corso dell’incontro sarà presentato il programma di ‘Ottobre Malazè, come in un Parco. Natura e paesaggio, mito s torie, archeologia e gusto dei Campi Flegrei’. Seguirà buffet e degustazioni a cura di arf (Associazione Ristoratori Flegrei) e Le Donne del Vino Campania. Servizio di IPSEOA ‘Lucio Petronio’ di Pozzuoli.