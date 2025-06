Terno a Giugliano: vinti 25mila euro

GIUGLIANO – Il Lotto premia la Campania, con premi complessivi per 60mila euro. Come riporta Agipronews, sabato 14 giugno a Napoli realizzati tre ambi e una quaterna da 23.750 euro in Strada Vicinale Cannolla, mentre a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, colpo da 22.500 euro grazie a un terno in via Collone. A Maddaloni, in provincia di Caserta, tre ambi e un terno regalano 13.750 euro in via Cucciarella. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 620,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.