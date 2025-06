POZZUOLI/ Andreozzi denuncia e l’amministrazione interviene: effettuata pulizia a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Un consigliere di maggioranza fa una denuncia pubblica contro l’amministrazione di cui fa parte e contro l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e porta il “risultato a casa”. Ciò che sembrava kafkiano in realtà si è rivelato un abile meccanismo per toccare le leve della sensibilità dell’amministrazione Manzoni, travolta dal caos degli ultimi giorni in merito alla scarsa pulizia dei quartieri. Nella giornata di ieri, infatti, operai sono intervenuti in via Levi a Monterusciello e nelle zone indicate da Gennaro Andreozzi, consigliere di Europa Verde, che venerdì scorso aveva indicato le aree degradate attaccando la sua amministrazione e perfino la De Vizia. «Pulizia straordinaria a Monterusciello. L’assessore Caiazzo sta facendo tutto il possibile per far ritornare la normalità ed avere una città più pulita. Continuerò a collaborare ed a evidenziare le criticità.» ha fatto sapere il consigliere al nostro giornale, mettendo il cappello sull’intervento e ringraziando il neo assessore all’Ambiente Salvatore Caiazzo che è chiamato nell’impresa di ristabilire ordine e pulizia in una città che paga tre anni di immobilismo.