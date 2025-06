A Pozzuoli riapre tutti i giorni il villaggio giornaliero del Suprema Experience

POZZUOLI – Riapre tutti i giorni – da domani 17 giugno – il villaggio giornaliero del «Suprema Experience», progetto nato nel 2022 e realizzato in un luogo esclusivo dove è possibile vivere, anche in un solo giorno, tutto il relax e i comfort che offrono una settimana in hotel, semplicemente immergendosi in un contesto suggestivo all’insegna del benessere e dell’intrattenimento. Il villaggio giornaliero rappresenta un’offerta che si aggiunge agli eventi sia invernali che estivi che per tutto l’anno vanno in scena presso una delle più belle e suggestive zone dei Campi Flegrei, circondato da colline boscose e verdeggianti paesaggi tra il lago D’Averno e il lago Lucrino. Un luogo dove lo sport, il relax e il benessere si fondono con la natura dando vita a qualcosa di unico.

I SERVIZI – Il format vincente, dunque, resta lo 0stesso: pagando un ticket d’ingresso si ha la possibilità di accedere e d utilizzare tutti i servizi della struttura: piscine, saune, campi da calcetto, volley, basket, tennis e padel. Palestra e area giochi per bimbi. Il sabato e la domenica corsi di yoga. Spogliatoio con armadietto personale e lettino per solarium. Il bar-ristorante propone un menu alla carta del villaggio semplice, fresco e innovativo, dove si può mangiare dal toast al l’insalatona fino allo spaghetto con le cozze. .

INFORMAZIONI – Per informazioni e prenotazioni visitare il sito: https://www.supremaexperience.it/