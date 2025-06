«Degrado all’ingresso dell’ufficio postale di Monterusciello»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, stamane mi sono recata presso l ufficio postale di Monteruscello, ho trovato un degrado da fare invidia al terzo mondo. Nella stessa zona è ubicata l’ASL che vige nell’incuria più assoluta. La prego di segnalare questa situazione perché non è possibile che per accedere nell’ufficio postale bisogna farsi una doccia con chissà quale acqua o altro che scorre dai piani alti!!» (Luisa C.)

LE FOTO