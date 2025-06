POZZUOLI/ La denuncia: «La mia passeggiata al Rione Terra tra sporcizia ed escrementi» – LE FOTO

POZZUOLI –«È un vero schifo! Doveva essere una passeggiata per ammirare il nostro amato Rione Terra, ma siamo disgustati, in quanto sono giorni che ci sono tutti questi escrementi di gabbiano e cestini pieni di spazzatura. È una vergogna!» è quanto racconta Alessio C., nostro lettore e cittadino puteolano, che si è imbattuto nel degrado del Rione Terra, luogo simbolo della città di Pozzuoli. Durante un giro tra i suggestivi vicoletti dell’antica rocca, Alessio si è imbattuto in una distesa di escrementi presenti in ogni angolo, rifiuti e cestini colmi di vetro, plastica e carta. Un biglietto da visita poco edificante per la città e per un luogo che conserva millenni di storia.

LE FOTO