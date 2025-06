Sorpreso a spacciare: 32enne arrestato a Bagnoli

BAGNOLI – Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne casertano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno notato, nei pressi di un noto locale di intrattenimento, un uomo cedere ad un altro soggetto un involucro in cambio di una banconota da 20 euro per poi, alla vista degli agenti, tentare la fuga disperdendosi tra la folla. Tuttavia, immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di 10 involucri di cocaina rosa, 2 involucri di ketamina, 7 involucri di cocaina, 4 pasticche di ecstasi, di una stecca di hashish e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro proventoi dell’attività mdelittuosa. Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre, l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.